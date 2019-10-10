Mersin'de doğal gaz patlaması

Mersin'de doğal gaz patlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında maddi hasar oluştu.

10.10.2019 11:32
Mersin'de doğal gaz patlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında maddi hasar oluştu.

İlçenin Kırklarsırtı Mahallesinde S.K'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu evde patlama anında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et