Mersin'de doğal gaz patlaması

10.10.2019 11:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında maddi hasar oluştu.

İlçenin Kırklarsırtı Mahallesinde S.K'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu evde patlama anında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA