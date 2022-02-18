Mersin'de doçent unvanı alan hekimler cübbe giydi

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde unvanları doçente yükselen hekimler için cübbe giyme töreni düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doçent unvanını alan hekimler için hastanenin konferans salonunda cübbelerini giydi.

Törene katılan İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, meslektaşlarına başarı diledi.