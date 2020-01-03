Mersin'de direkler devrildi, göletler dondu

03.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:19

Mersin'in yüksek kesimlerinde son bir haftadır süren kar yağışı ve aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Erdemli ilçesine bağlı bin 400 rakımlı Tozlu'da elektrik direkleri tipi ve kar yükü nedeniyle devrildi.



Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde son bir haftadır, yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede tipi ve kar yükü nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yüksek kesimlerdeki 27 mahalleye elektrik verilemedi. Gelen ihbarlar üzerine enerji firması yetkilileri devrilen direkler için çalışma başlattı. Firma görevlileri ekipler halinde devrilen direkleri tespit edip, yerine yenilerinin dikilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor.



Konuyla ilgili olarak Toroslar EDAŞ tarafından bilgi notu yayınlandı. Bilgi notunda, "Olumsuz hava şartları sebebiyle sorumluluk bölgemiz içerisinde bulunan Mersin ili Erdemli ilçesinde 30.12.2019 tarihinde başlayan kar yağışı kırsalda yer alan elektrik şebekemizde hasarlara neden olmuştur. Yoğun kar yağışı sonucu elektrik hatları üzerinde biriken sulu karın, buz haline dönüşmesi ve aşırı yük nedeniyle iletken kopmaları ve direk devrilmeleri sonucu yaşanan bu hasarlardan kaynaklı olarak Erdemli ilçesi genelinde 27 mahalle enerjisiz kalmıştır" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, "Söz konusu hasarların ve elektrik kesintilerinin ana kaynağı, yoğun kar yağışı sonucu elektrik hatları üzerinde biriken sulu karın, buz haline dönüşmesi ve aşırı yük nedeniyle iletken kopmaları ve direk devrilmeleridir. Erdemli'de mevcut arıza ekiplerimize destek olarak, bölgedeki ilave ekipler ve yüklenici ekipleri görevlendirilmiştir. Süreçte öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması adına risk unsuru iletken kopmalarına müdahale edilerek 950 adet iletken koptuğundan 600 adedinin onarımı yapılmıştır. Enerjisiz olan 27 mahallenin 20'si enerjilendirilmiş olup içerisinde nüfus bulunmayan diğer 7 mahalle en kısa sürede enerjilendirilecektir. Devrilen 290 adet direkten 180'i onarılmıştır" denildi.



Arızaların en kısa sürede giderilmesi adına çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.



Tozlu sınırları içinde yer alan bin 480 rakımlı Tozlu göleti de soğuk havadan nasibini aldı. Sulama amaçlı kullanılan gölet tamamen dondu.



Vatandaşlardan Veli Coşkun, "Burası Erdemli'ye bağlı Tozlu göleti. Sulama göleti olarak kullanılıyor. Burada hava eksi 10 derece. Kar yağmış ve gölet kısmen dolu. Hava çok soğuk. Çok sert kış koşulları yaşanıyor. Şu an gölet donmuş durumda" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA