Mersin'de "Dinimi Öğreniyorum Bilerek Konuşuyorum Projesi"
Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum Bilerek Konuşuyorum Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum Bilerek Konuşuyorum Projesi"nin tanıtımı yapıldı.
İlçe Müftülüğünde yapılan toplantıda Erdemli Müftüsü Hayri Erenay proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Projenin amacının İslam'ın temel bilgilerini ve bilinmesi gerekenlerini anlatarak gençlere rehberlik yapmak olduğunu söyledi.
Erenay, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.