Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
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Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Derya Çilsal'ı (48) öldürdüğü ileri sürülen F.Ç. (56) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığa yardım etiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. (55) ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Son savunmaları sorulan sanıklar F.Ç. ve C.Ç, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, kardeşi C.Ç'nin ise "delil yetersizliği"nden beraatine karar verdi.

Cesedi denizde bulunmuştu

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış bulunan cesedin, 5 çocuk annesi Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmişti. Dini nikahla yaşadığı Çilsal'ın kaybolduğu iddiasıyla polise başvuran F.Ç. ile kardeşi C.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, F.Ç. için "kasten öldürme" suçundan, kardeşi için de "suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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