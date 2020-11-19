Mersin'de dinamit patlatılan ocaktan fırlayan taşlar 6 kişiyi yaraladı
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Mersin'de dinamit patlatılan ocaktan fırlayan taşlar 6 kişiyi yaraladı

19.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:48
Mersin'de dinamit patlatılan ocaktan fırlayan taşlar 6 kişiyi yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde taş ocağında patlatılan dinamit nedeniyle taşların savrulması sonucu yaralanan 6 kişi, şikayetçi oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde taş ocağında patlatılan dinamit nedeniyle taşların savrulması sonucu yaralanan 6 kişi, şikayetçi oldu.

Tarsus'un kırsaldaki Sucularlı Mahallesi'nde zeytin toplayan Murat Çolak (55) ve 5 yakını, civardaki bir taş ocağında dinamit patlatılması nedeniyle çevreye savrulan kaya parçalarından hafif yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahalenin ardından taburcu edilen yaralılar, firma hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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