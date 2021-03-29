Mersin'de dezavantajlı çocuklar "Bir Tutam Mutluluk" projesiyle unutulmaz anlar yaşadı
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Mersin'de dezavantajlı çocuklar "Bir Tutam Mutluluk" projesiyle unutulmaz anlar yaşadı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de dezavantajlı çocuklar 'Bir Tutam Mutluluk' projesiyle unutulmaz anlar yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Bir Tutam Mutluluk" projesi kapsamında düzenlenen çeşitli dans, müzik, spor etkinlikleri ve geleneksel sokak oyunlarına katılan 1135 çocuk, gönüllerince eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Bir Tutam Mutluluk" projesi kapsamında düzenlenen çeşitli dans, müzik, spor etkinlikleri ve geleneksel sokak oyunlarına katılan 1135 çocuk, gönüllerince eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik başlatılan proje kapsamında Tarsus, Yenişehir, Akdeniz, Erdemli ve Silifke ilçesindeki 13 mahallede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Dans, sanat, müzik, edebiyat ve spor aktiviteleri ile geleneksel sokak oyunlarının düzenlendiği etkinliklere 1135 çocuk katıldı.

Oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirip unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinliklerde çocuklara hijyen kiti, kitap, süt, oyuncak ve kıyafet dağıtıldı.

Ekipler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların aileleriyle de görüşüp ihtiyaç tespiti yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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