Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
26.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:18
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hacıbozan Mahallesi'nde traktörüyle narenciye bahçesine giden Yasin Uyar'dan (54) haber alamayan yakınları, gittikleri narenciye bahçesinde traktörü devrilmiş olarak buldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uyar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA