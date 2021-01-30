Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
30.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:16
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Halil A'nın kullandığı 31 AFN 812 plakalı tır, Değirmendere mevkisinde sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Tırdan çıkarılarak ambulansa taşınan Halil A, tedavi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya