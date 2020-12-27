Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
27.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:08
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Fevzi Karakaya yönetimindeki 26 BN 125 plakalı tır, Tarsus-Ankara otoyolu Çamtepe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt