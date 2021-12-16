Mersin'de devrilen tırın şoförü yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.
KARAMAN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mut - Karaman yolu üzeri Burunköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaman'dan Mut istikametine gitmekte olan R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü R.Ş. olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tır şoförü ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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