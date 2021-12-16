Mersin'de devrilen tırın şoförü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de devrilen tırın şoförü yaralandı

Mersin'de devrilen tırın şoförü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mut - Karaman yolu üzeri Burunköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Karaman'dan Mut istikametine gitmekte olan R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü R.Ş. olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tır şoförü ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor

Küçük Müslüme'nin mezar taşı yürek dağladı! Tanıyan tanımayan herkes dua ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title