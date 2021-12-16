Mersin'de devrilen tırın şoförü yaralandı
AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin Mut ilçesinde devrilen armut yüklü tırın şoförü yaralandı.
MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde devrilen armut yüklü tırın şoförü yaralandı.
R.Ş. yönetimindeki 33 CTN 98 plakalı armut yüklü tır, Burunköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı R.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri
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