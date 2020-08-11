Mersin'de devrilen tır yandı
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen fayans yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
11.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:07
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen fayans yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ali Şakar idaresindeki 33 AEH 962 plakalı tır, Nuru Mahallesi'nde devrildi. Devrilen tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Araçta sıkışan ve yaralanan Şakar, bulunduğu yerden çıkarılarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA