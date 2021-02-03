Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
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Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

03.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:14
Mersin'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Mahmut Baylan idaresindeki pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı, Karanboğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayağında kırıklar tespit edilen yaralının, tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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