Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Mersin'in Gülnar ilçesinde, asfaltlama çalışması sırasında devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, asfaltlama çalışması sırasında devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Gülnar-Zeyne kara yolunda yürütülen asfaltlama çalışması sırasında, İsa Aydın'ın kullandığı silindir şarampole devrildi.
Silindirin altında kalan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya