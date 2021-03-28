Mersin'de devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Mersin'de devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'de devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde devrilen portakal yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Anamur'dan Antalya'ya giden Şuayip Günar'ın (47) kullandığı 33 ACG 288 plakalı portakal yüklü tır, Bozyazı- Anamur kara yolunda virajı alamayarak devrildi.

Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tırdan etrafa saçılan portakallar nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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