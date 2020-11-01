Mersin'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Mersin'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

01.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:47
Mersin'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazi Karakoyun idaresindeki 33 NTL 28 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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