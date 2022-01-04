Mersin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Salim Tekin A'nın kullandığı 33 AGN 403 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara kara yolunun Dörtler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçtaki İshak A, Seher A. ve Emine A, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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