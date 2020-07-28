Mersin'de devrilen otobüste yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor
Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 15'inin tedavisi tamamlandı.
28.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:56
Mersin'in Mut ilçesinde, devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 15'inin tedavisi tamamlandı.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 asker, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.
Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, iki şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA