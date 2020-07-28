Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Caner Mayendağı'nın cenazesi Samsun'a getirildi
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Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Caner Mayendağı'nın cenazesi Samsun'a getirildi

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı'ın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesine getirildi.

Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Caner Mayendağı'nın cenazesi Samsun'a getirildi
28.07.2020 02:33 | Son Güncelleme: 28.07.2020 03:08

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Caner Mayendağı'ın cenazesi, memleketi Samsun'un merkez İlkadım ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin babası Levent Mayendağı, annesi Güngör Göksert ve yakınlarının yanı sıra Samsun protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, öğle vakti yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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