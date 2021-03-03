Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
03.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:50
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gökhan Yitik'in (29) yönetimindeki motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu??????? Çamtepe gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yitik'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci