Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

03.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:50
Mersin'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gökhan Yitik'in (29) yönetimindeki motosiklet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu??????? Çamtepe gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yitik'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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