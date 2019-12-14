Mersin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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Mersin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

14.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:44
Mersin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlikuyu mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan Ramazan ve Reşit Akyol, Nizamettin Akıllı, Nurcan Orhan ve Hakan Muaz Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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