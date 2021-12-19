Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı - Haberler
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Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinden dönen midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan Gözne- Mersin yolunda devrildi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, Gözne-Mersin yolunda yan yattı. Kazada şoför ile birlikte aynı aileden Hakan T., Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de yolda kontrollü geçiş yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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