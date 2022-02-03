Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alifakı Mahallesi'nde, Avni Oçgel yönetimindeki 33 AIC 619 plakalı kamyon, yoldan çıkarak devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Oçgel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title