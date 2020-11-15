Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

15.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:02
Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi Söğüt mevkiinde hareket halindeki 33 U 5192 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan ismi öğrenilemeyen sürücü, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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