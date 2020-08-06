Mersin'de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetteki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
06.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:04
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetteki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Enver U'nun kullandığı 33 V 346 plakalı kamyonet, Devrent-Kösereli yol ayrımında devrildi.
Yaralanan sürücü ile yanındaki Fatma U, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, itfaiye ekiplerince yol kenarından kaldırıldı.
Kaynak: AA