Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
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Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan meyve yüklü kamyonetin elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, N.K'nin kullandığı 33 DH 254 plakalı işçi taşıyan ve meyve yüklü kamyonet, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde yoldaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 10 işçi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı
Devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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