Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
20.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:42
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre K.A. (47) idaresindeki 34 NS 7982 plakalı beton mikseri, Yalamık Mahallesi Suçlu mevkisinde 30 metrelik uçuruma devrildi.
Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü K.A. bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA