Mersin'de dev kokain operasyonu
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Mersin'de dev kokain operasyonu

Mersin'de dev kokain operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Mersin Valiliğindenh yapılan açıklama göre, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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