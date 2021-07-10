Mersin'de dernek yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Mersin'de dernek yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin'de dernek yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin Valiliği İl Dernekler Masası, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faaliyet gösteren derneklerin yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mersin Valiliği İl Dernekler Masası, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faaliyet gösteren derneklerin yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Anamur ve Bozyazı Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda İl Dernekler Masası Müdürü Aysun Cennet Kıldan bilgilendirmede bulundu.

Kıldan, katılımcıları, dernekleri terör örgütü ve kara para aklama gibi faaliyetlerde kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden yerli ve yabancı kişi ya da kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Derneklere gelerek büyük meblağlarda bağışta bulunmak, ortak faaliyetler yapmak, derneği yönetmek gibi konularda müracaat eden kişi ya da kişilere karşı dikkatli olmalı, bu gibi taleplerle gelen kişileri iyice araştırmalısınız. Aksi halde bu gelen kişilerin yaptıkları yasa dışı faaliyetlere ortak olmuş olursunuz." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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