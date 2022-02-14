Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı - Haberler
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Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

AA - Güncel
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Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak dereye düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cennet K'nin kullandığı 33 AFF 816 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Sazbaşı Deresi'ne düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, suda ters dönen araçtaki sürücüyü kurtarmak için dereye girdi.

Vatandaşların uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarılan Cennet K, taşındığı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, iş makinesi yardımıyla düştüğü dereden çıkarıldı.

AA - Güncel

Otomobil, Tragger, Mersin, Güncel, Haberler

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