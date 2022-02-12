Mersin'de dereye düşen çocuk boğuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de dereye düşen çocuk boğuldu

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de dereye düşen çocuk boğuldu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde dereye düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki derede bir çocuğun akıntıda sürüklendiğini görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu çocuk dereden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, isminin Z.S.D. olduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

İtfaiye, Mezitli, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title