Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

04.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:31
Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocahasanlı Mahallesi'ndeki sahil bandında bulunan dere yatağına düşen köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Dere yatağına inen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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