Mersin'de derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Mersin'de derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Mersin'de derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Limonlu Deresi Koçaş mevkisinde bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği kurtarmak için operasyon başlattı.

Köpeğin bulunduğu noktada iki kol halinde akan dereyi halatlar yardımı ile aşan ekipler, köpeği önce bir halata bağlayarak derenin ortasındaki kara parçasına taşıdı.

Ekipler daha sonra köpeği kucaklarına alarak derenin üstünden geçen su borusu üzerinden kıyıya ulaştırdı.

Günlerdir aç olduğu belirtilen ve "Garip" adı verilen köpek, karnının doyurulmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA