MERSİN'DE DERE YATAĞINA ATILAN ET İMHA EDİLDİ

MERSİN'i merkez Yenişehir ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dere yatağına atılan 200 kilo et ekipler tarafından bulunuğu yerden alınarak imha edildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gelen bir ihbarı değerlendiren Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde poşetlenmiş halde bulunan yaklaşık 200 kilo et olduğunu tespit etti. Emniyet ekiplerine bilgi veren Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, polis incelemesinin ardından tutanak tutarak, etleri imha etti. Halk ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen etler, iş makineleriyle bölgeden alındı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "İhbar sonrası karşılaştığımız tablo endişe vericiydi. Halk sağlığı düşmanları çürümüş etleri fütursuzca dere yatağına atmışlar. Etleri uygun bir şekilde anında imha ettik. Sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezayı almalarını diliyorum" dedi.