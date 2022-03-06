Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi - Haberler

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Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de denizi kirleten 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi

Mersin'de, son 35 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza uygulandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, son 35 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen deniz denetim ve temizlik çalışmalarıyla denizler korunup, çevresel atıkların deniz canlılarına verdiği zarar minimumuma indiriliyor.

Üç deniz denetim teknesi, deniz süpürgesi ve fiber teknenin yanı sıra deniz yüzeyinden çöp toplayan personelle kapsamlı temizlik yapılıyor.

Bu kapsamda denizde dron ile gerçekleştirilen denetimlerde de denizi kirleten gemilere cezai işlem uygulanıyor.

Ekiplerin, 2019'un nisan ayından bu yana havadan yaptığı denetimlerde, 33 gemiye 57 milyon 40 bin 917 lira ceza kesildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

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