Mersin'de denizi kirleten 28 gemiye 50 milyon lira ceza kesildi

Mersin'de, son 26 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 28 gemiye yaklaşık 50 milyon lira ceza uygulandı.

Mersin'de, son 26 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 28 gemiye yaklaşık 50 milyon lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından denizin temizlenmesi ve içerisinde barındığı canlı türlerinin korunması için yürütülen denetimler devam ediyor.

Ekiplerin, 2019'un nisan ayından bu yana yaptığı 560 denetimde, 28 gemiye yaklaşık 50 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Drone ile yapılan kontrollerin sonuç vermesi üzerine yılın ilk 5 ayında gemilere uygulanan cezai işlem sayısı oranlarının azaldığı ve deniz kaplumbağası ve denizatı gibi canlılarının yeniden görülmeye başlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, denizin temizlenmesi için başlatılan çalışmaların sıkı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Mersin Uluslararası Limanı'na yanaşan gemilerdeki personellerin, denetimlerin artması üzerine deniz kirliliğine neden olabilecek yaklaşımlardan kaçındığını aktaran Halisdemir, şunları kaydetti:

"Bu sene içerisinde ceza uyguladığımız gemilerde düşüş olduğunu gördük. Artık Mersin Uluslararası Limanı'na gelen her gemi, her deniz aracı biliyor ki; Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizin kirlenmesine karşı çok ciddi önlemler alıp çalışmalar yapıyor. Bir atığı denizden temizlemek çok zor. Deniz süpürgemiz sürekli denizin yüzeyindeki atıkları toparlıyor. Deniz yüzeyindeki yağları emici özellikte petlerimiz var. Bunlarla sürekli kirlenmiş bölgeleri temizliyoruz. Bunun için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci