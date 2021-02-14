Mersin'de denizi kirleten 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza
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Mersin'de denizi kirleten 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza

14.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:47
Mersin'de denizi kirleten 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza

Mersin'de son 22 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettikleri belirlenen 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza uygulandı.

Mersin'de son 22 ayda havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettikleri belirlenen 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca denizin temiz tutulması için denetimler sürdürülüyor.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndan kaldırdıkları drone ile denetim yapan ekipler, suya atık bırakan deniz araçlarını tespit ediyor.

Ekiplerin 2019'un nisan ayından bu yana yaptığı 490 denetimde 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, daha hızlı hareket edebilmek için denetimleri drone ile yaptıklarını bildirdi.

Limana yanaşan gemileri takip ettiklerini belirten Halisdemir, "Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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