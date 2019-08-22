Mersin'de denize giren yaşlı kadın boğuldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren 75 yaşındaki kadın, boğuldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren 75 yaşındaki kadın, boğuldu.
Alınan bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen Mücahide Ertunç, Kumtepe mevkisinde denize girdi.
Çevredeki vatandaşlar, bir süre sonra yaşlı kadının hareketsiz durduğunu fark edince durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ertunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.