Mersin'de Denize Giren Çocuk Boğuldu
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, atıl durumda bulunan lunapark arazindeki kayalık bölgeden arkadaşlarıyla denize giren Kalender Erdoğan (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki balıkçılar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen deniz polisi, çocuğun cesedine ulaştı.
Arkadaşlarının panik yaparak kaçtığı öğrenilen Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için morga gönderildi.