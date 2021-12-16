Mersin'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.A. yönetimindeki 33 UY 263 plakalı otomobil, Ayaş Mahallesi D-400 kara yolu Merdivenli Kuyu Plajı mevkisinde korkulukları aşıp yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düştü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet