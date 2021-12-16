Mersin'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin'de denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

E.A. yönetimindeki 33 UY 263 plakalı otomobil, Ayaş Mahallesi D-400 kara yolu Merdivenli Kuyu Plajı mevkisinde korkulukları aşıp yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düştü.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

 REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title