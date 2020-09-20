Mersin'de denizde ölü caretta caretta bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de denizde ölü caretta caretta bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde ölü caretta caretta bulundu.

Mersin'de denizde ölü caretta caretta bulundu
20.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:18

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde ölü caretta caretta bulundu.

Deniz Mahallesi sahil şeridinde ailesiyle vakit geçiren Salih Ünsal Önmen, deniz kıyısında hareketsiz bir deniz kaplumbağası gördü.

Babasının yardımıyla caretta carettayı kumsala çıkaran Önmen, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Sahilden alınan caretta caretta daha sonra uygun bir yere götürülerek gömüldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gül Meltem TEMİZ
Gül Meltem TEMİZ
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Müge Anlı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Kaza Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de denizde ölü caretta caretta bulundu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 21:19:41. #1.14#
title