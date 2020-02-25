Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi
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Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine katılan bekçiler Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi...

25.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40
Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi

Cenaze törenine katılan bekçiler

Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi - 'in ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi Oktay Avcı (32), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi
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