Mersin'de denizde kaybolup cesedi KKTC'de bulunan bekçinin cenazesi toprağa verildi
Cenaze törenine katılan bekçiler Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi...
25.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40
Cenaze törenine katılan bekçiler
Oktay Avcı'nın naaşının getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Oktay Avcı'nın naaşının götürülmesi MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açılıp kaybolduktan sonra cesedi 31 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan bekçi Oktay Avcı (32), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA