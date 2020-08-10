Mersin'de denizde kaybolan kadının cesedi Antalya'da bulundu Mersin'in Anamur ilçesinde denizde yüzerken kaybolan kadının cesedi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde denizde yüzerken kaybolan kadının cesedi, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulundu.

Güneyköy Mahallesi Sahili'nde bir kadın cesedinin kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin önceki gün Anamur'da denizde yüzerken kaybolan Döndü Küçük'e (57) ait olduğunu belirledi.

Küçük'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tatil için Ankara'dan Anamur ilçesinde gelen Döndü Küçük, 8 Ağustos'ta oğlu, gelini ve iki torunuyla Ören Burnu mevkisinde denize girmişti. Denizden çıkan aile, Küçük'ün suda kaybolduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirmişti.

Kaynak: AA