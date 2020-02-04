04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:54

Mersin'de denizde iki erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mezitli Viranşehir sahili açıklarında iki kişinin hareketsiz durduğunu gören balıkçılar, durumu deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine giden ekipler tarafından kıyıya çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında "Hasan Al Jbawi" adına düzenlenmiş Suriye pasaportu ve "İyad Al Dandan" adına Filistin kimlik kartı bulundu.

Cesetlerin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA