Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Çamlıbel Balıkçı Barınağı'ndaki teknelerin yakınında, denizde hareketsiz duran birini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen bölgeye yönlendirilen polis, yaptığı çalışmayla cesedi denizden çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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