Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Balıkçı barınağı önünde, denizde hareketsiz duran birini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gelen bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan ve üzerinde Hasan Düşgün'e ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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