Mersin'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 100. Yıl Halk Plajı kıyılarında denizinde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan ceset, otopsi için Mersin Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, 25 yaşındaki A.B'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.