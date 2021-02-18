Mersin'de denizde ayağına misina takılan martı ile kuşa yardıma giden teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Mersin'de denizde ayağına misina takılan martı ile kuşa yardım için tekneyle açılan 2 kişi kurtarıldı.

Mersin'de denizde ayağına misina takılan martı ile kuşa yardım için tekneyle açılan 2 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye, Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında denizde bir martının çırpındığı ihbarı üzerine bölgeye "dalgıç ekipleri" yönlendirdi.

Dalgıçlar, ayağına misina dolandığı için çırpınan martıyı kurtarıp dinlenmesi için karaya çıkardı.

Bu sırada martıyı kurtarmak için bölgeye giden 2 kişi ise teknelerinin motor kısmına başka bir misina takılmasından dolayı denizde mahsur kaldı.

Durumu fark eden dalgıç ekipler, yeniden denize girerek karaya vurma tehlikesi yaşayan tekne ile içindeki 2 kişiyi kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal