Mersin'de deniz suyunun çekilmesiyle bir kısmı gün yüzüne çıkan antik kentin limanına ilgi

Mersin'in Mezitli ilçesinde, deniz suyunun çekilmesiyle bir bölümü görünür hale gelen Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki liman vatandaşların ilgisini çekiyor.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında önemli liman kenti Soli Pompeipolis'in yakınında, denizde oluşan çekilme sonucu limana ait olduğu değerlendirilen taşlar ile mendirekler, iskele ve dalgakıranların gün yüzüne çıkması, bölgede ziyaretçi yoğunluğu oluşturuyor.

Antik kenti ziyaret edip limanın yer aldığı bölgeyi gezenler kalıntıları fotoğraflıyor, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bazı vatandaşlar da antik limana gelerek tarihi atmosferde oltayla balık tutmaya çalışıyor.

"Ailece buraya gelerek balık tutuyoruz"

Ziyaretçilerden Seher Çomalak, AA muhabirine, limanın bir kısmının görünür halde olduğunu öğrenince bölgeye geldiğini söyledi.

Antik kentin ilçe turizmi için önemine değinen Çomalak, "Ailece buraya gelerek balık tutuyoruz. Balık tuttuğumuz yerdeki antik limanın açığa çıkması bizi meraklandırdı. Böyle güzel bir yeri ilçemize kazandırabilirsek çok iyi olur. Turistik alanda da çok önemli yer tutacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Engin Korkmaz da denizin çekilmesiyle ortaya çıkan kalıntıların, kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılmasına vesile olması gerektiğini belirtti.

Kentin tarihi açıdan çok zengin olduğunu aktaran Korkmaz, "Tarihimizin yansıtılması, açığa çıkartılması gerekiyor. Kaybolup gitmesindense güzel bir şekilde bütün insanlığın görmesi için çalışılabilir. Vatandaşların burayı görmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Sedat Ordu ise balık tutmak amacıyla geldiği bölgenin antik limana ait olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını dile getirerek, "Burası tarihi eser niteliğinde olduğu için bizi çok cezbediyor. Hem balık tutmak amacıyla hem de tarihi bir atmosfer olması nedeniyle sürekli geldiğimiz yer. Biraz yukarısında yer alan Sütunlu Cadde ile arasındaki bağlantısı tamamlanıp burası daha zengin hale getirilebilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ